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Убивство багатодітної матері у Фастові: підозрюваних залишили під вартою

Київ • УНН

 • 12479 перегляди

КИЇВ. 29 березня. УНН. Апеляційний суд залишив під вартою чотирьох підозрюваних у вбивстві багатодітної матері у Фастові. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Київської області.

"Чотирьом особам, які підозрюються в умисному вбивстві 42-річної жінки з м. Фастів, вчиненому на замовлення, залишено запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави, незважаючи на спробу захисту підозрюваних змінити останнім запобіжні заходи не пов’язані з обмеженням волі", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, резонансне та зухвале вбивство 42-річної постраждалої, за версією прокуратури, замовила жінка 1963 р.н. Двох замовників, виконавця та пособника затримано.

За клопотанням прокуратури Київської області 4 підозрюваних у вбивстві взято під варту без альтернативи внесення застави.

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