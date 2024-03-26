Убытки от удара рф по ДнепроГЭС составили 140 млн грн, но расчет продолжается - Минэкологии

На сегодня ориентировочные убытки от атаки рф по Днепровской ГЭС составляют 140 млн грн, но расчет продолжается. Об этом сообщил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Если говорить об убытках в результате попадания рэкета в ДнепроГЭС, то ориентировочно они на сегодня посчитаны в объеме 140 млн грн, но продолжается расчет, потому что ущерб окружающей среде - это не только отходы разрушения. Или загрязнение воды. Это в том числе взрыв, горение, это влияние на все элементы экосистемы. Поэтому на сегодня имеем цифру в 140 млн грн. Это еще один кейс в наш общий трек по расчету ущерба окружающей среде. - рассказал Стрелец.

По его словам, подсчет продолжается, эта цифра может измениться, к сожалению, в большую сторону.

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Дополнение

Руслан Стрелец сообщал, что концентрация загрязняющих веществ в Днепре, где произошла утечка нефтепродуктов из-за атаки рф на Днепровскую ГЭС, уменьшается. Через несколько дней, возможно за неделю ситуация выйдет на нормальный уровень.

В результате атаки на Днепровскую ГЭС произошла утечка нефтепродуктов в Днепр.

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