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Разбор завалов на ДнепроГЭС продлится около недели - Сирота
По словам генерального директора Укргидроэнерго Игоря Сироты разбор завалов на ДнепроГЭС продлится около недели. После этого можно будет оценить последствия обстрела. На полное восстановление поврежденной после ракетной атаки россии гидроэлектростанции ДнепроГЭС уйдут годы, поскольку машинный зал требует полной перестройки, а многие агрегаты - изготовления с нуля.
В Одессе прогремел взрыв - СМИ
В Одессе прогремел взрыв на фоне широкомасштабной воздушной тревоги и сообщений о запуске ракеты в сторону города.
В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога: угроза применения баллистики
Украина объявила широкомасштабную воздушную тревогу из-за угрозы баллистической ракетной атаки с юга, причем, как сообщается, ракета была выпущена в сторону Одессы.
россияне атаковали Херсонщину с авиации: погиб человек, есть повреждения
Мужчина погиб вблизи Новоберислава Херсонской области, предварительно, от взрывчатки, сброшенной с российского беспилотника во время обстрелов населенных пунктов региона.
В столице начался прием в первые классы - КГГА
С 25 марта по 31 мая начался набор в первые классы киевских коммунальных школ, заявления принимаются лично, в электронном виде или по почте, приоритетным критерием зачисления является территориальная доступность.
В воздушное пространство Польши накануне, вероятно, залетела российская ракета Х-101 - СМИ
Российская крылатая ракета Х-101 нарушила польское воздушное пространство на 39 секунд вблизи города Оцердов 24 марта, что заставило Польшу усилить меры безопасности и мобилизовать свои военно-воздушные силы.
BILD: Удар ВСУ по Севастополю в ночь на 24 марта - крупнейшим с начала войны
Удар ВСУ по Севастополю в оккупированном Крыму в ночь на 24 марта стал самым крупным с начала войны, превзойдя сентябрьскую операцию, когда ВСУ нанесли удар по штабу черноморского флота, согласно анализу открытых данных, проведенному экспертом BILD Юлианом Рёпке.
россияне ударили ракетой по Дергачам на Харьковщине: четверо пострадавших
Российский ракетный удар по Дергачам в Харьковской области ранил четырех гражданских и разрушил по меньшей мере два дома.
МАГАТЭ начинает оценку антитеррористических мер на атомной станции в японской Ниигата
Эксперты МАГАТЭ начали оценку обновленных антитеррористических мер на атомной электростанции "Касивазаки-Карива" в японской Ниигате по просьбе компании TEPCO.
"Это военные преступления": глава дипломатии ЕС осудил атаки рф на Украину, нацеленные на гражданских и энергетическую инфраструктуру
ЕС осудил неоднократные атаки россии за последнюю неделю на гражданское население и энергетическую инфраструктуру Украины.