Разбор завалов на ДнепроГЭС продлится около недели - Сирота

Быстрое восстановление Днепрогэса невозможно, только после разборки завалов в машинном зале можно будет более подробно говорить о последствиях. Об этом заявил генеральный директор ЧАО "Укргидроэнерго" Игорь Сирота в эфире Еспресо, пишет УНН.

К сожалению, устранение повреждений Днепрогэс - вопрос не очень быстрого времени. На сегодня мы пока пытаемся демонтировать остатки перекрытия потолка и стен машинного зала, которые разбиты и наклонились. Поэтому мы не можем разобрать машзал пока не демонтируем перекрытия, а там высота более 35 метров, чтобы потом можно было разбирать сами завалы в машзале. - говорит Игорь Сирота.

Детали

Сирота рассказал, что станцию обстреляли более 6 ракет, которые нанесли ущерб автодорожному покрытию и подкрановым балкам, где расположен кран для поднятия затворов для регулирования воды.

Думаю, в течение недели нам удастся разобрать эти все завалы и тогда более подробно сможем говорить о последствиях. Но есть много попаданий в сами агрегаты, сгорело оборудование, то есть работы много. Сегодня оценить во времени и финансово еще не представляется возможным. - добавил он.

По его словам он и председатель ВА Иван Федоров 23 марта в Запорожье провели совещание и попросили ГСЧС оказать помощь по ликвидации перекрытия.

Потом мы будем расчищать завалы и смотреть, потому что на сегодня поверхностный осмотр дает понимание, что на восстановление до состояния проектного решения нужны годы. Мы не сможем восстановить быстро эту станцию.

- добавил генеральный директор ЧАО "Укргидроэнерго".

По его словам есть агрегаты, которые нужно полностью с нуля изготавливать, а это во времени от 18 до 24 месяцев. Кроме того, демонтаж и монтаж требует определенного времени.

Мы понимаем, в какие рамочные времена заходим, чтобы восстановить станцию. Я уже не говорю о том, что нужно будет полностью восстановить машинный зал, то есть строить новый машзал. А мы еще посмотрим, что происходит на 4-х этажах внизу станции, где 25-30 метров глубины, но это уже после разбора завалов. Тогда мы сможем дать через дней 10 примерную оценку стоимостным показателям, что нужно. - закончил Игорь Сирота.

На восстановление ДнепроГЭС нужны годы - гендиректор Укргидроэнерго

Напомним

Несмотря на крупнейшую российскую ракетную атаку на украинские энергетические объекты, включая Днепровскую ГЭС, эксперты считают, что ситуация не является критической, а нанесенный ущерб не имеет существенного влияния на общее энергопотребление в стране.