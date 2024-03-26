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Движение через ДнепроГЭС полностью восстановили - Федоров
Движение по автодорожному переезду через плотину Днепровской ГЭС, который был ограничен в результате атаки рф, полностью восстановлено.
Атака на "Крокус Сити Холл" стала результатом серьезного провала разведки рф – ISW
Институт изучения войны утверждает, что нападение на "Крокус Сити Холл" в москве, скорее всего, было совершено ИГИЛ, а не Украиной, и стало результатом серьезного провала российской разведки.
В Сумах россияне нанесли авиаудар по гражданской инфраструктуре - ОВА
26 марта враг нанес авиаудар по объектам гражданской инфраструктуры в Сумах, Украина, сообщений о пострадавших не поступало, а экстренные службы оценивают последствия.
Отопительный сезон в Днепре планируют завершить уже 28 марта
В связи с ожидаемым потеплением Днепр готовится завершить отопительный сезон 28 марта, при этом медицинские учреждения и интернаты продолжают получать тепло по запросам.
Вражеский обстрел Николаева: повреждены 50 частных домов
50 частных домов повреждены, три из них разрушены в результате вражеского обстрела жилого квартала в Николаеве.
Япония смягчила правила экспорта оружия, что позволит продавать истребители следующего поколения
Япония смягчила правила экспорта вооружений, чтобы разрешить продажу истребителей следующего поколения, разработанных совместно с Великобританией и Италией, устранив главное препятствие для трехстороннего проекта.
Ночью россияне нанесли ракетный удар по Донецкой области: один человек погиб, еще один ранен
Один человек погиб и еще один получил ранения в результате ночного ракетного обстрела российскими военными города Новогродовка Донецкой области.
Венгрия хочет решений по украинской пшенице и кукурузе в гарантиях для ЕС - иначе называет решение "неприемлемым"
Венгрия выступает против неограниченного импорта украинского зерна в ЕС, требуя защиты своих фермеров от конкуренции с низкокачественной украинской продукцией, и настаивает на включении пшеницы и кукурузы в гарантии для украинского импорта для продолжения торгового соглашения.
Семьям подозреваемых в теракте в "Крокус Сити Холл" следователи рф устроили допрос на территории Таджикистана
Российские следователи допросили семьи 4 таджикских мужчин, обвиняемых в совершении смертоносного нападения на концертный зал под Москвой, а президент Таджикистана Рахмон лично руководил расследованием.
Обвал моста в Балтиморе: спасатели достали из воды двух пострадавших
В Балтиморе обвалился двухкилометровый мост, в результате чего несколько автомобилей упали в реку, и спасатели уже спасли двух человек из воды, продолжая поисково-спасательные работы для еще по меньшей мере семи человек, которые, как полагают, находятся в воде.