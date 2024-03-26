Движение через ДнепроГЭС полностью восстановили - Федоров

Движение по автодорожному переезду на плотине Днепровской ГЭС, которое было ограничено из-за атаки рф, полностью восстановили. В четверг, 28 марта, будет изменена схема движения с одного берега Запорожья на другой через мостовые переправы, чтобы жители не стояли в пробках. Об этом во вторник сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров в эфире телемарафона, передает УНН.

"На сегодня восстановлено движение через ДнепроГЭС. Буквально сегодня мы проводили совещание совместно с коммунальщиками и патрульной полицией в Запорожье. В Запорожье в четверг будет изменена схема движения с одного берега на другой через мостовые переправы, чтобы улучшить еще ситуацию, несмотря на то, что враг разрушил половину ДнепроГЭС. Мы сделаем все возможное, чтобы наши жители не стояли в пробках", - отметил председатель Запорожской ОГА.

Федоров добавил, что восстанавливать саму ДнепроГЭС придется "сверх долго", ведь враг там полностью разрушил генерацию.

Напомним

Утром 22 марта во время массированной атаки рф в Днепровскую ГЭС попали 8 ракетокт.

Из-за этого движение по автодорожному переезду на плотине Днепровской ГЭС было полностью ограничено. В Запорожье вечером 22 сентября было восстановлено движение для легковых авто