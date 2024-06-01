Убытки окружающей среде Одесской области в результате российской агрессии достигли почти 30 млрд грн

Ущерб окружающей среде Одесской области, нанесенный российской агрессией против Украины, уже составляет 29,6 млрд грн. об этом УНН сообщили в Одесской облгосадминистрации.

Детали

Наряду с этим, выросли поступления в местные фонды охраны окружающей природной среды области (экологического налога за выбросы, сбросы и размещение отходов, а также взыскания за вред причиненный окружающей среде) - с 33,9 млн грн до 40,9 млн грн.

Кроме того, за счет областного бюджета в 2023 г. экологически безопасным способом собрано и удалено 322,5 тонны просроченных и непригодных пестицидов со склада С. Алтестово Одесского района и с 25 складов Подольского района.

Речь об ядохимикатах, которые были подняты из затонувшего в Одесском заливе теплохода "Моздок" в далеком 1972 году. В 1978 году, еще во времена советской власти, был построен бункер для их хранения - с тех пор яд там и лежит в мягких контейнерах "биг бег".

Продолжается работа по вывозу и удалению в течение 2024 г. остатка в 135,83 тонн указанных пестицидов, а также тары (контейнеров) из под них - сообщили в облгосадминистрации.

Добавим, что общая площадь природно-заповедного фонда Одесской области составляет 166 000 га.