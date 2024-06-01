Убытки окружающей среде Одесской области в результате российской агрессии достигли почти 30 млрд грн
Киев • УНН
В Одесской облгосадминистрации заявили, что ущерб окружающей среде региона, нанесенный российской агрессией против Украины, уже составляет 29,6 млрд грн.
Ущерб окружающей среде Одесской области, нанесенный российской агрессией против Украины, уже составляет 29,6 млрд грн. об этом УНН сообщили в Одесской облгосадминистрации.
Детали
Наряду с этим, выросли поступления в местные фонды охраны окружающей природной среды области (экологического налога за выбросы, сбросы и размещение отходов, а также взыскания за вред причиненный окружающей среде) - с 33,9 млн грн до 40,9 млн грн.
Кроме того, за счет областного бюджета в 2023 г. экологически безопасным способом собрано и удалено 322,5 тонны просроченных и непригодных пестицидов со склада С. Алтестово Одесского района и с 25 складов Подольского района.
Речь об ядохимикатах, которые были подняты из затонувшего в Одесском заливе теплохода "Моздок" в далеком 1972 году. В 1978 году, еще во времена советской власти, был построен бункер для их хранения - с тех пор яд там и лежит в мягких контейнерах "биг бег".
Продолжается работа по вывозу и удалению в течение 2024 г. остатка в 135,83 тонн указанных пестицидов, а также тары (контейнеров) из под них
Добавим, что общая площадь природно-заповедного фонда Одесской области составляет 166 000 га.
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