Збитки довкіллю Одещини внаслідок російської агресії сягнули майже 30 млрд грн
Київ • УНН
В Одеській облдержадміністрації заявили, що збитки довкіллю регіону, які завдані російською агресією проти України, вже становлять 29,6 млрд грн.
Збитки довкіллю Одещини, завдані російською агресією проти України, вже становлять 29,6 млрд грн. Про це УНН повідомили в Одеській облдержадміністрації.
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Поряд з цим, зросли надходження до місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища області (екологічного податку за викиди, скиди та розміщення відходів, а також стягнення за шкоду заподіяну довкіллю) - з 33,9 млн грн до 40,9 млн грн.
Крім того, коштом обласного бюджету у 2023 р. екологічно безпечним способом зібрано та видалено 322,5 тонни прострочених і непридатних пестицидів зі складу с. Алтестове Одеського району та з 25 складів Подільського району.
Мова про отрутохімікати, що були підняті із затонулого в Одеській затоці теплохода "Моздок" у далекому 1972 році. У 1978 році, ще за часів радянської влади, був побудований бункер для їхнього зберігання - з того часу отрута там й лежить у м’яких контейнерах "біг бег".
Продовжується робота з вивезення та видалення протягом 2024 р. залишку у 135,83 тонн зазначених пестицидів, а також тари (контейнерів) з під них
Додамо, що загальна площа природно-заповідного фонду Одеської області складає 166 000 га.