Убитые в Германии двое украинцев были военнослужащими - нардеп Гончаренко

Двое украинцев, которых нашли убитыми в немецком городе Мурнау, были украинскими военнослужащими. Они проходили реабилитацию в местной клинике, сообщил нардеп Алексей Гончаренко, передает УНН.

Оказалось, что убитые были украинскими военнослужащими, которые проходили реабилитацию в местной клинике - написал Гончаренко в Telegram.

Убийца задержан, но полиция до сих пор проводит допросы возможных свидетелей, добавил Гончаренко.

Отметим, что УНН обратился за комментариями в посольство Украины в ФРГ и МИД для подтверждения информации.

Дополнение

Задержанный по делу об убийстве двух украинцев в немецком городе Мурнау 57-летний россиянин сейчас находится под стражей. Следственный судья выдал ордер на его арест по запросу прокуратуры.