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Вбиті в Німеччині двоє українців були військовослужбовцями - нардеп Гончаренко

Вбиті в Німеччині двоє українців були військовослужбовцями - нардеп Гончаренко

Київ • УНН

 • 33378 перегляди

Двоє українських солдатів, які проходили реабілітацію в клініці в Німеччині, були вбиті. росіянин був заарештований як підозрюваний у вбивстві.

 Двоє українців, яких знайшли вбитими у німецькому місті Мурнау, були  українськими військовослужбовцями. Вони проходили реабілітацію в місцевій клініці, повідомив нардеп Олексій Гончаренко, передає УНН

Виявилося, що вбиті були українськими військовослужбовцями, які проходили реабілітацію в місцевій клініці

- написав Гончаренко у Telegram.

Вбивцю затримано, але поліція досі проводить допити можливих свідків, додав Гончаренко.

Зазначимо, що УНН звернувся за коментарями у посольство України у ФРН та МЗС для підтвердження інформації. 

Доповнення 

Затриманий у справі про вбивство двох українців у німецькому місті Мурнау 57-річний росіянин наразі перебуває під вартою. Слідчий суддя видав ордер на його арешт за запитом прокуратури.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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