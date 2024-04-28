Вбиті в Німеччині двоє українців були військовослужбовцями - нардеп Гончаренко
Київ • УНН
Двоє українських солдатів, які проходили реабілітацію в клініці в Німеччині, були вбиті. росіянин був заарештований як підозрюваний у вбивстві.
Двоє українців, яких знайшли вбитими у німецькому місті Мурнау, були українськими військовослужбовцями. Вони проходили реабілітацію в місцевій клініці, повідомив нардеп Олексій Гончаренко, передає УНН.
Виявилося, що вбиті були українськими військовослужбовцями, які проходили реабілітацію в місцевій клініці
Вбивцю затримано, але поліція досі проводить допити можливих свідків, додав Гончаренко.
Зазначимо, що УНН звернувся за коментарями у посольство України у ФРН та МЗС для підтвердження інформації.
Доповнення
Затриманий у справі про вбивство двох українців у німецькому місті Мурнау 57-річний росіянин наразі перебуває під вартою. Слідчий суддя видав ордер на його арешт за запитом прокуратури.