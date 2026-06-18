Убийцу российского художника Семена Скрепецкого задержали - Туск
Киев • УНН
В Польше задержали мужчину с грузинским паспортом за убийство художника Семена Скрепецкого. Спецслужбы в настоящее время устанавливают заказчика преступления.
Польские правоохранители задержали подозреваемого в убийстве российского художника Семена Скрепецкого. У задержанного обнаружили грузинский паспорт. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Премьер-министра Польши Дональда Туска.
Детали
Подозреваемый в причастности к убийству россиянина в Бяла-Подляске задержан полицией Люблина и Агентством внутренней безопасности. Он пользуется грузинским паспортом. Службы работают над установлением заказчика
Контекст
15 июня утром в Бяла-Подляске был убит художник Семен Скрепецкий, который критиковал российского диктатора Владимира Путина и других российских лидеров. Изначально сообщалось, что убийцей является белорусский гражданин.
Напомним
Сотрудники Деснянской окружной прокуратуры города Киева сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства двух человек 34-летнему гражданину Грузии.