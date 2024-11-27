Убийца шахедов: в Украине опробовали новую американскую систему БпЛА

В Украине успешно прошло испытание новой американской системы БпЛА, основным элементом которой является беспилотник-перехватчик Hitchhiker. Об этом сообщает, передает УНН.

Детали

Его назвали настоящим "геймченджером", который изменит способ защиты от атак дронов.

Эта новинка была разработана двумя ведущими американскими технологическими компаниями-IronNet и Astrion. Революционная технология противодействия беспилотникам продемонстрировала впечатляющий потенциал для борьбы с дронами в реальных боевых ситуациях и повышения уровня разведки на поле боя.

Hitchhiker-это высокоскоростной беспилотник-перехватчик с электрическим двигателем, предназначенный для уничтожения вражеских беспилотников, таких как иранский Shahed, экономически эффективнее, чем традиционные оборонительные системы, такие как дорогие ракеты для Patriot - пишет издание.

Напомним

Ранее УНН сообщало, что украинские военные испытывают новый реактивный беспилотник отечественной разработки.

Украинские военные испытывают новый бпла с реактивным двигателем