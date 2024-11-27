Убийца шахедов: в Украине опробовали новую американскую систему БпЛА
Киев • УНН
В Украине успешно протестировали новую американскую систему БпЛА с дроном-перехватчиком Hitchhiker от компаний IronNet и Astrion. Беспилотник предназначен для эффективного уничтожения вражеских дронов, в частности иранских Shahed.
В Украине успешно прошло испытание новой американской системы БпЛА, основным элементом которой является беспилотник-перехватчик Hitchhiker. Об этом сообщает, передает УНН.
Детали
Его назвали настоящим "геймченджером", который изменит способ защиты от атак дронов.
Эта новинка была разработана двумя ведущими американскими технологическими компаниями-IronNet и Astrion. Революционная технология противодействия беспилотникам продемонстрировала впечатляющий потенциал для борьбы с дронами в реальных боевых ситуациях и повышения уровня разведки на поле боя.
Hitchhiker-это высокоскоростной беспилотник-перехватчик с электрическим двигателем, предназначенный для уничтожения вражеских беспилотников, таких как иранский Shahed, экономически эффективнее, чем традиционные оборонительные системы, такие как дорогие ракеты для Patriot
Напомним
Ранее УНН сообщало, что украинские военные испытывают новый реактивный беспилотник отечественной разработки.
Украинские военные испытывают новый бпла с реактивным двигателем17 янв. 2024, 22:01 • 111212 просмотров