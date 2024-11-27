Убийца шахедов: в Украине опробовали новую американскую систему БпЛА

ukenru
Эксклюзив
Иностранные войска в Украине: эксперт объяснил, что стоит за этой дискуссией
 • 63332 просмотра

Иностранные войска в Украине: эксперт объяснил, что стоит за этой дискуссией

Эксклюзив
АРМА может и должно пересмотреть условия конкурса на поиск управляющего для ТРЦ "Гулливер" - юрист
 • 102031 просмотра

АРМА может и должно пересмотреть условия конкурса на поиск управляющего для ТРЦ "Гулливер" - юрист

Не только "S.T.A.L.K.E.R. 2": в какие еще игры можно поиграть от украинских разработчиков
 • 111917 просмотра

Не только "S.T.A.L.K.E.R. 2": в какие еще игры можно поиграть от украинских разработчиков

"Украина для каждого ребенка": какие формы семейного воспитания существуют и сколько детей в этом нуждаются
 • 127550 просмотра

"Украина для каждого ребенка": какие формы семейного воспитания существуют и сколько детей в этом нуждаются

Эксклюзив
Проверка образа жизни и.о. заместителя главы ГНС Сокура еще продолжается - НАПК
 • 108631 просмотра

Проверка образа жизни и.о. заместителя главы ГНС Сокура еще продолжается - НАПК

Эксклюзив
Треть жертв домашнего насилия повторно обращается к правоохранителям или в суд: почему
 • 122494 просмотра

Треть жертв домашнего насилия повторно обращается к правоохранителям или в суд: почему

Эксклюзив
Уже есть результат. Мэр Броваров рассказал о работе над обеспечением энергонезависимости города
 • 122827 просмотра

Уже есть результат. Мэр Броваров рассказал о работе над обеспечением энергонезависимости города

Эксклюзив
В АРМА избегают комментариев относительно замечаний Transparency International о популизме
 • 120970 просмотра

В АРМА избегают комментариев относительно замечаний Transparency International о популизме

Эксклюзив
Ретроградный Меркурий и новолуние: что предвещают звезды на период с 25 ноября по 1 декабря
 • 122914 просмотра

Ретроградный Меркурий и новолуние: что предвещают звезды на период с 25 ноября по 1 декабря

Эксклюзив
Международный день борьбы с насилием против женщин: что нужно знать
 • 175387 просмотра

Международный день борьбы с насилием против женщин: что нужно знать

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Конфликт рэперов Дрейка и Ламара обостряется: Дрейк теперь обвиняет UMG и Spotify в заговоре с целью продвижения трека Ламара

Конфликт рэперов Дрейка и Ламара обостряется: Дрейк теперь обвиняет UMG и Spotify в заговоре с целью продвижения трека Ламара

 • 60252 просмотра
Как защититься от цифрового насилия в интернете: украинцам дали ряд советов

Как защититься от цифрового насилия в интернете: украинцам дали ряд советов

 • 25883 просмотра
В Раде появился проект постановления об увольнении министра обороны Умерова

В Раде появился проект постановления об увольнении министра обороны Умерова

 • 22016 просмотра
Зеленский: "нужен новый толчок поставке ради обороны, в декабре необходимо это обеспечить”

Зеленский: "нужен новый толчок поставке ради обороны, в декабре необходимо это обеспечить”

 • 22070 просмотра
Совет Украина-НАТО обсудил запуск россией новой баллистической ракеты: есть ли важные решения

Совет Украина-НАТО обсудил запуск россией новой баллистической ракеты: есть ли важные решения

 • 20716 просмотра
публикации
Сорванные НАБУ переговоры дают о себе знать - поляки снова угрожают украинцам блокированием границы

Сорванные НАБУ переговоры дают о себе знать - поляки снова угрожают украинцам блокированием границы

 • 114427 просмотра
"Украина для каждого ребенка": какие формы семейного воспитания существуют и сколько детей в этом нуждаются

"Украина для каждого ребенка": какие формы семейного воспитания существуют и сколько детей в этом нуждаются

 • 127550 просмотра
Иностранные аудиторы после критики наконец утвердили критерии и методику оценки НАБУ

Иностранные аудиторы после критики наконец утвердили критерии и методику оценки НАБУ

 • 133203 просмотра
Международный день борьбы с насилием против женщин: что нужно знать

Международный день борьбы с насилием против женщин: что нужно знать
Эксклюзив

 • 175387 просмотра
Приблизился ли мир к ядерной войне: изменение доктрины россии, реакция мира и мнения экспертов

Приблизился ли мир к ядерной войне: изменение доктрины россии, реакция мира и мнения экспертов
Эксклюзив

 • 237371 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Конфликт рэперов Дрейка и Ламара обостряется: Дрейк теперь обвиняет UMG и Spotify в заговоре с целью продвижения трека Ламара

Конфликт рэперов Дрейка и Ламара обостряется: Дрейк теперь обвиняет UMG и Spotify в заговоре с целью продвижения трека Ламара

 • 60252 просмотра
"Что многие из нас чувствуют": словарь Macquarie признал "enshittification“ словом года

"Что многие из нас чувствуют": словарь Macquarie признал "enshittification“ словом года

 • 86718 просмотра
Не только "S.T.A.L.K.E.R. 2": в какие еще игры можно поиграть от украинских разработчиков

Не только "S.T.A.L.K.E.R. 2": в какие еще игры можно поиграть от украинских разработчиков

 • 111917 просмотра
"Миллионер из трущоб": культовая история получит продолжение и сериал

"Миллионер из трущоб": культовая история получит продолжение и сериал

 • 97818 просмотра
Disney показала первый тизер новой киноадаптации «Лило и Стич»

Disney показала первый тизер новой киноадаптации «Лило и Стич»

 • 94554 просмотра
Актуальное
Убийца шахедов: в Украине опробовали новую американскую систему БпЛА

Убийца шахедов: в Украине опробовали новую американскую систему БпЛА

Киев  •  УНН

 • 684 просмотра

Read in English

В Украине успешно протестировали новую американскую систему БпЛА с дроном-перехватчиком Hitchhiker от компаний IronNet и Astrion. Беспилотник предназначен для эффективного уничтожения вражеских дронов, в частности иранских Shahed.

В Украине успешно прошло испытание новой американской системы БпЛА, основным элементом которой является беспилотник-перехватчик Hitchhiker. Об этом сообщает, передает УНН.

Детали

Его назвали настоящим "геймченджером", который изменит способ защиты от атак дронов.

Эта новинка была разработана двумя ведущими американскими технологическими компаниями-IronNet и Astrion. Революционная технология противодействия беспилотникам продемонстрировала впечатляющий потенциал для борьбы с дронами в реальных боевых ситуациях и повышения уровня разведки на поле боя.

Hitchhiker-это высокоскоростной беспилотник-перехватчик с электрическим двигателем, предназначенный для уничтожения вражеских беспилотников, таких как иранский Shahed, экономически эффективнее, чем традиционные оборонительные системы, такие как дорогие ракеты для Patriot

- пишет издание.

Напомним

Ранее УНН сообщало, что украинские военные испытывают новый реактивный беспилотник отечественной разработки.

Украинские военные испытывают новый бпла с реактивным двигателем17 янв. 2024, 22:01 • 111212 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

ВойнаТехнологии
mim-104-patriotMIM-104 Patriot
khesa-shakhed-136Шахед-136
ukrainaУкраина
iranИран