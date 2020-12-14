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УАФ отпраздновала 29-летие со дня основания

Киев • УНН

 • 13810 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Вчера, 13 декабря, Украинская ассоциация футбола праздновала свое 29-летие. Об этом в своем Facebook написал президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко, передает УНН.

УАФ отпраздновала 29-летие со дня основания

"... исполнилось 29 лет со дня основания Украинской ассоциации футбола. В далеком 1991 году усилиями выдающегося Виктора Максимовича Банникова наша футбольная общественность начала свой путь развития в независимой Украине. Приветствую всех ветеранов футбола, наших болельщиков, футболистов, тренеров, клубы, сотрудников УАФ и областные ассоциации с праздником!", - написал он.

По его словам, за это время ассоциация достигла немало больших побед и новых исторических достижений.

"Все эти успехи - предмет для нашей общей гордости! А в следующем году мы будем иметь хорошую возможность - 30-летний юбилей УАФ - чтобы отметить эти достижения и вспомнить самые яркие эмоции насыщенной футбольной истории Украины различными мероприятиями, приуроченными к этой дате. Мы посвятим 2021-й год 30-летию единой и успешной футбольной семьи Украины", - резюмировал президент УАФ.

Как писал УНН, Павелко предложил повести два поединка национальной сборной "Украина - Финляндия" и "Украина - Казахстан" на "Арене-Львов".

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