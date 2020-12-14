УАФ отпраздновала 29-летие со дня основания
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Вчера, 13 декабря, Украинская ассоциация футбола праздновала свое 29-летие. Об этом в своем Facebook написал президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко, передает УНН.
"... исполнилось 29 лет со дня основания Украинской ассоциации футбола. В далеком 1991 году усилиями выдающегося Виктора Максимовича Банникова наша футбольная общественность начала свой путь развития в независимой Украине. Приветствую всех ветеранов футбола, наших болельщиков, футболистов, тренеров, клубы, сотрудников УАФ и областные ассоциации с праздником!", - написал он.
По его словам, за это время ассоциация достигла немало больших побед и новых исторических достижений.
"Все эти успехи - предмет для нашей общей гордости! А в следующем году мы будем иметь хорошую возможность - 30-летний юбилей УАФ - чтобы отметить эти достижения и вспомнить самые яркие эмоции насыщенной футбольной истории Украины различными мероприятиями, приуроченными к этой дате. Мы посвятим 2021-й год 30-летию единой и успешной футбольной семьи Украины", - резюмировал президент УАФ.
Как писал УНН, Павелко предложил повести два поединка национальной сборной "Украина - Финляндия" и "Украина - Казахстан" на "Арене-Львов".