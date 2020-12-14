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УАФ відсвяткувала 29-річчя із дня заснування

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 грудня. УНН. Вчора, 13 грудня, Українська асоціація футболу святкувала своє 29-річчя. Про це у своєму Facebook написав президент Української асоціації футболу Андрій Павелко, передає УНН.

УАФ відсвяткувала 29-річчя із дня заснування

"... виповнилося 29 років із дня заснування Української асоціації футболу. У далекому 1991-му році зусиллями видатного Віктора Максимовича Баннікова наша футбольна спільнота розпочала власний шлях розвитку у незалежній Україні. Вітаю всіх ветеранів футболу, наших вболівальників, футболістів, тренерів, клуби, співробітників УАФ та обласних асоціацій зі святом!", - написав він.

За його словами, за цей час асоціація досягнула чимало великих перемог і нових історичних досягнень.

"Всі ці успіхи — предмет для нашої спільної гордості! А у наступному році ми матимемо гарну нагоду — 30-річний ювілей УАФ — щоб відзначити ці досягнення та пригадати найяскравіші емоції насиченої футбольної історії України різними заходами, приуроченими до цієї дати. Ми присвятимо 2021-ій рік 30-літтю єдиної і успішної футбольної родини України", - резюмував президент УАФ.

Як писав УНН, Павелко запропонував повести два поєдинки національної збірної “Україна — Фінляндія” і “Україна — Казахстан” на "Арені-Львів".

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