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УАФ об отмененном матче со Швейцарией: Украина готова к поединку сегодня

УАФ об отмененном матче со Швейцарией: Украина готова к поединку сегодня

Киев  •  УНН

 • 16158 просмотра

КИЕВ. 18 ноября. УНН. В Украинской ассоциации футбола заявили, что национальная сборная готова к проведению игры со Швейцарией и приложат максимальные усилия, чтобы поединок состоялся сегодня. Соответствующее заявление опубликовано на сайте УАФ, передает УНН.

"Позиция Украинской ассоциации футбола по поводу отмененного матча Лиги наций-2020/2021 "Швейцария-Украина" остается неизменной: национальная сборная готова к поединку в том составе, который сейчас находится в Швейцарии, и мы прилагаем все необходимые усилия для того, чтобы игра состоялась 18 ноября", - говорится в заявлении.

Добавляется, что соответствующее письмо УАФ направила в УЕФА, изложив в нем все нюансы сложившейся ситуации и возможные варианты ее решения. Позиция УАФ базируется на четком убеждении в том, что игроки и персонал сборной, которые получили отрицательные результаты тестов на COVID-19, имеют право принимать участие в матче согласно протоколу УЕФА о возвращении к игре.

"В списке сборной для участия в поединке есть более 13-х игроков (в том числе - минимум один вратарь). Поэтому мы просим УЕФА способствовать получению от местной власти в Швейцарии решения об освобождении протестированных игроков от карантина и разрешения на их участие в матче", - отметили в УАФ,

Добавим, что одновременно УАФ готова сделать все возможное, чтобы, согласно предложению УЕФА, сформировать полностью новый состав команды к вечеру 18 ноября, но считает это невозможным по объективным, не зависящим от него причинам.

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"В частности, это тот факт, что молодежная сборная U-21, игроки которой могли бы составить основу новой команды, сегодня (вчера - ред.) вечером сыграла поединок отбора ЕВРО-2021. Если УЕФА сделает исключение и позволит этим футболистам принять участие в более чем одном матче в течение 48 часов, УАФ приложит необходимые усилия для организации их поездки в Швейцарию и участия в игре. Эта команда - единственный возможный вариант, потому что юношеские сборные не собирались через решение УЕФА о переносе матчей, кроме игр U-21. Другие игроки, которых теоретически можно было бы вызвать в главную команду, находятся в разных городах или за рубежом", - сообщили в Украинской ассоциации футбола.

Кроме того, согласно протоколу УЕФА, игрокам перед матчем необходимо пройти тестирование в сертифицированной лаборатории УЕФА. Сдать такой тест в аккредитованной УЕФА в Украине лаборатории можно не ранее 9:00 18 ноября. При этом, эта сама лаборатория указывает рекомендуемое время вылета футболистов, к которому можно будет получить все результаты тестов, это - 21:00. Поскольку игроки не могут вылететь на матч, не получив перед этим отрицательного результата теста, то это обстоятельство является еще одним из тех, которые делают невозможным участие нового состава национальной сборной в поединке 18 ноября.

"Также не у всех украинских игроков есть биометрические паспорта для безвизового въезда в страны ЕС. Все вышеупомянутые обстоятельства, и это подтверждают соответствующие службы в МИДе Украины, делают фактически невозможной организацию прямого чартерного рейса в Швейцарию в отведенное время. Приведенные объективные причины делают невозможным формирование нового состава национальной сборной и его прибытие к месту проведения матча до вечера 18 ноября. Эти же причины исключают вину сборной Украины в этой ситуации. Матч можно было бы отложить на срок, достаточный для того, чтобы сформировать новую сборную, как это предусмотрено Циркуляром № 66 УЕФА, но такое решение - исключительно в компетенции УЕФА", - подчеркнули в футбольном руководстве страны.

Следовательно, позиция УАФ заключается в том, что результат этого поединка должен определиться именно на футбольном поле и в соответствии с принципами Fair Play.

"Также подчеркиваем тот факт, что возможность организации матча в рамках действующего международного окна зависит исключительно от позиции УЕФА в этом вопросе. Надеемся на оперативное и объективное решение УЕФА", - подытожили в УАФ.

Напомним, что вчерашний матч "Швейцария - Украина" был отменен из-за вспышки COVID-19 в составе украинской сборной.

Украинские Национальные Новости

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