Матч Швейцарія - Україна скасовано

“УЄФА повідомив Українську асоціацію футболу, що “у зв’язку з компетентним рішенням департаменту охорони здоров’я кантону Люцерн перевести на карантин усю делегацію національної команди України матч Ліги націй УЄФА Швейцарія — Україна не може відбутися”, — йдеться в заяві на сайті УАФ.

Гливинський зазначив, що й УЄФА, і Швейцарська асоціація футболу готові до проведення поєдинку, однак заборона місцевої влади перекреслює всі сподівання футбольних організацій провести гру. Рішення щодо подальшої долі матчу прийматиме УЄФА.

Нагадаємо, що сьогодні стало відомо про три позитивні випадки зараження на коронавірус серед гравців збірної України з футболу.