Матч Швейцария - Украина отменен
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Матч шестого тура элитного дивизиона Лиги Наций УЕФА в группе №4 между сборными Швейцарии и Украины, который должен был состояться сегодня, отменен. Об этом сообщил пресс-атташе сборной Александр Гливинский, передает УНН.
"УЕФА сообщил Украинской ассоциацияи футбола, что "в связи с компетентным решением департамента здравоохранения кантона Люцерн перевести на карантин всю делегацию национальной команды Украины матч Лиги наций УЕФА Швейцария - Украина не может состояться", - говорится в заявлении на сайте УАФ.
Гливинский отметил, что и УЕФА, и Швейцарская ассоциация футбола готовы к проведению поединка, однако запрет местных властей перечеркивает все надежды футбольных организаций провести игру. Решение о дальнейшей судьбе матча будет принимать УЕФА.
Напомним, что сегодня стало известно о трех положительных случаях заражения коронавирусом среди игроков сборной Украины по футболу.