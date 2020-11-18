УАФ про скасований матч зі Швейцарією: Україна готова до поєдинку сьогодні

"Позиція Української асоціації футболу щодо скасованого матчу Ліги націй-2020/2021 "Швейцарія-Україна" залишається незмінною: національна збірна готова до поєдинку у тому складі, який зараз перебуває у Швейцарії, і ми докладаємо всіх необхідних зусиль для того, щоб гра відбулася 18 листопада", - йдеться у заяві.

Додається, що відповідного листа УАФ надіслала до УЄФА, виклавши у ньому всі нюанси ситуації, що склалася, і можливі варіанти її вирішення. Позиція УАФ базується на чіткому переконанні у тому, що гравці й персонал збірної, які отримали негативні результати тестів на COVID-19, мають право брати участь у матчі відповідно до протоколу УЄФА про повернення до гри.

"У списку збірної для участі у поєдинку є більше 13-х гравців (у тому числі — мінімум один воротар). Тому ми просимо УЄФА сприяти отриманню від місцевої влади у Швейцарії рішення про звільнення протестованих гравців від карантину й дозволу на їхню участь у матчі", - зазначили в УАФ,

Додамо, що водночас УАФ готова зробити все можливе, щоб, відповідно до пропозиції УЄФА, сформувати повністю новий склад команди до вечора 18 листопада, але вважає це неможливим із об’єктивних, незалежних від неї причин.

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"Зокрема, це той факт, що молодіжна збірна U-21, гравці якої могли б скласти основу нової команди, сьогодні (вчора — ред.) ввечері зіграла поєдинок відбору ЄВРО-2021. Якщо УЄФА зробить виключення й дозволить цим футболістам узяти участь у більш ніж одному матчі протягом 48-ми годин, УАФ докладе необхідних зусиль для організації їхньої поїздки до Швейцарії та участі у грі. Ця команда — єдиний можливий варіант, тому що юнацькі збірні не збиралися через рішення УЄФА про перенесення всіх матчів, окрім ігор U-21. Інші гравці, яких теоретично можна було б викликати до головної команди, перебувають у різних містах або за кордоном", - повідомили в Українській асоціації футболу.

Крім того, відповідно до протоколу УЄФА, гравцям перед матчем необхідно пройти тестування у сертифікованій лабораторії УЄФА. Здати такий тест в акредитованій УЄФА в Україні лабораторії можна не раніше 9:00 18 листопада. При цьому, ця сама лабораторія вказує рекомендований час вильоту футболістів, до якого можна буде отримати всі результати тестів, це — 21:00. Оскільки гравці не можуть вилетіти на матч, не отримавши перед цим негативного результату тесту, то ця обставина є ще однією з тих, які роблять неможливою участь нового складу національної збірної у поєдинку 18 листопада.

"Також не в усіх українських гравців є біометричні паспорти для безвізового в’їзду до країн ЄС. Усі вищезгадані обставини, і це підтверджують відповідні служби у МЗС України, фактично унеможливлюють організацію прямого чартерного рейсу до Швейцарії у відведений час. Наведені об’єктивні причини роблять неможливим формування нового складу національної збірної та його прибуття до місця проведення матчу до вечора 18 листопада. Ці самі причини виключають вину збірної України у цій ситуації. Матч можна було б відкласти на термін, достатній для того, щоб сформувати нову збірну, як це передбачено Циркуляром № 66 УЄФА, але таке рішення — виключно у компетенції УЄФА", - підкреслили у футбольному керівництві країни.

Відтак, позиція УАФ полягає у тому, що результат цього поєдинку має визначитися саме на футбольному полі й відповідно до принципів Fair Play.

"Також підкреслюємо той факт, що можливість організації матчу у рамках діючого міжнародного вікна залежить виключно від позиції УЄФА у цьому питанні. Сподіваємося на оперативне й об’єктивне рішення УЄФА", - підсумували в УАФ.

Нагадаємо, що вчорашній матч "Швейцарія - Україна" було скасовано, через спалах COVID-19 у стані української збірної.