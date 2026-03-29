УАФ и Шведский футбольный союз подписали меморандум о сотрудничестве

Украинская ассоциация футбола и Шведский футбольный союз подписали меморандум о сотрудничестве, который закладывает основу для стратегического партнерства между организациями. Об этом сообщила пресс-служба УАФ, пишет УНН.

Документ предусматривает развитие обмена знаниями, опытом и ресурсами в широком спектре направлений – от развития массового, женского и адаптивного футбола до образования тренеров, арбитража, цифровых инноваций, инфраструктуры и спортивной науки - говорится в сообщении.

Также отмечается, что меморандум открывает возможности для совместных турниров, учебных программ, благотворительных проектов и проведения товарищеских матчей между национальными командами.

