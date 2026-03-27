"Примем решение в пользу будущего национальной сборной" - Шевченко об итогах отбора на ЧМ

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко прокомментировал непопадание сборной Украины на чемпионат мира-2026. Об этом сообщает УАФ, передает УНН.

По словам Шевченко, в федерации недовольны результатом отборочного цикла, поскольку команда не выполнила поставленную задачу.

Прежде всего хочу поблагодарить болельщиков за поддержку сборной Украины. Мы недовольны результатом, ведь задача на цикл не выполнена

В то же время президент УАФ подчеркнул, что впереди у сборной еще один матч, в котором команда должна продемонстрировать характер.

Сейчас сборной нужно достойно сыграть второй матч, показать характер и силу духа

После завершения ближайшей игры, по его словам, в федерации планируют провести детальный анализ выступлений команды.

После этой товарищеской игры мы проведем полный анализ отборочного цикла, поговорим с главным тренером и примем решение в пользу будущего национальной сборной