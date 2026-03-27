"Ухвалимо рішення на користь майбутнього національної збірної" - Шевченко про підсумки відбору на ЧС
Київ • УНН
Президент УАФ заявив про невиконання завдання та незадоволення результатом відбору. Після товариської гри проведуть аналіз та вирішать долю збірної.
Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко прокоментував непотрапляння збірної України на чемпіонат світу-2026. Про це повідомляє УАФ, передає УНН.
Деталі
За словами Шевченка, у федерації незадоволені результатом відбіркового циклу, оскільки команда не виконала поставлене завдання.
Насамперед хочу подякувати вболівальникам за підтримку збірної України. Ми незадоволені результатом, адже завдання на цикл не виконано
Водночас президент УАФ наголосив, що попереду у збірної ще один матч, у якому команда має продемонструвати характер.
Зараз збірній потрібно гідно зіграти другий матч, показати характер і силу духу
Після завершення найближчої гри, за його словами, у федерації планують провести детальний аналіз виступів команди.
Після цієї товариської гри ми проведемо повний аналіз відбіркового циклу, поговоримо з головним тренером і ухвалимо рішення на користь майбутнього національної збірної
Після програшу шведам збірна України пропускатиме вже четвертий Чемпіонат світу поспіль27.03.26, 02:33 • 41124 перегляди