УАФ та Шведський футбольний союз підписали меморандум про співпрацю
Київ • УНН
Організації підписали меморандум про обмін досвідом у розвитку масового футболу та освіти. Угода передбачає спільні турніри та товариські матчі команд.
Українська асоціація футболу та Шведський футбольний союз підписали меморандум про співпрацю, який закладає основу для стратегічного партнерства між організаціями. Про це повідомила пресслужба УАФ, пише УНН.
Документ передбачає розвиток обміну знаннями, досвідом і ресурсами у широкому спектрі напрямів – від розвитку масового, жіночого та адаптивного футболу до освіти тренерів, арбітражу, цифрових інновацій, інфраструктури та спортивної науки
Також зазначається, що меморандум відкриває можливості для спільних турнірів, навчальних програм, благодійних проєктів і проведення товариських матчів між національними командами.
"Ухвалимо рішення на користь майбутнього національної збірної" - Шевченко про підсумки відбору на ЧС 27.03.26, 13:52 • 3549 переглядiв