В освобожденном Херсоне заработали аптеки: список адресов
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. В деоккупированном Херсоне и пгт Белозерка заработали аптеки. Список аптечных заведений опубликовал председатель Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в Telegram, передает УНН.
Детали
Список аптечных заведений, которые уже работают в Херсоне:
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- ул.Лавренева, 4 (ЧП «ЖУРАВУШКА»);
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- ул.Перекопская, 177/2 (ФЛП Базунова В.Е.);
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- ул.И.Кулика, 133 (ФЛП Ситникова И.М.).
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В пгт Белозерка аптека открыта по ул.Свободы, 192 (ФЛП Ситникова И.М.)
Добавим
14 ноября в освобожденном от российских оккупантов Херсоне официально подняли украинский флаг. На церемонии присутствовал президент Украины Владимир Зеленский.
Напомним
Ярослав Янушевич сообщил, что аптеки в Херсоне начнут работать после разминирования и опубликовал перечень медучреждений, куда горожане могут обращаться за нуждами.