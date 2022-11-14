В освобожденном Херсоне заработали аптеки: список адресов

Детали

Список аптечных заведений, которые уже работают в Херсоне:



ул.Лавренева, 4 (ЧП «ЖУРАВУШКА»);



ул.Перекопская, 177/2 (ФЛП Базунова В.Е.);



ул.И.Кулика, 133 (ФЛП Ситникова И.М.).



В пгт Белозерка аптека открыта по ул.Свободы, 192 (ФЛП Ситникова И.М.)

Добавим

14 ноября в освобожденном от российских оккупантов Херсоне официально подняли украинский флаг. На церемонии присутствовал президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним

Ярослав Янушевич сообщил, что аптеки в Херсоне начнут работать после разминирования и опубликовал перечень медучреждений, куда горожане могут обращаться за нуждами.