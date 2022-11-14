У звільненому Херсоні запрацювали аптеки: перелік адрес
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. У деокупованому Херсоні та смт Білозірка запрацювали аптеки. Список аптечних закладів опублікував голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у Telegram, передає УНН.
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Перелік аптечних закладів, що вже працюють у Херсоні:
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- вул.Лавреньова, 4 (ПП «ЖУРАВУШКА»);
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- вул.Перекопська, 177/2 (ФОП Базунова В.Є.);
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- вул.І.Кулика, 133 (ФОП Сітнікова І.М.).
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У смт Білозерка аптека відкрита по вул.Свободи, 192 (ФОП Сітнікова І.М.)
Додамо
14 листопада у звільненому від російських окупантів Херсоні офіційно підняли український прапор. На церемонії був присутній президент України Володимир Зеленський.
Нагадаємо
Ярослав Янушевич повідомив, що аптеки у Херсоні почнуть працювати після розмінування і опублікував перелік медзакладів, куди містяни можуть звертатися за потреби.