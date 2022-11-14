У звільненому Херсоні запрацювали аптеки: перелік адрес

Деталі

Перелік аптечних закладів, що вже працюють у Херсоні:



вул.Лавреньова, 4 (ПП «ЖУРАВУШКА»);



вул.Перекопська, 177/2 (ФОП Базунова В.Є.);



вул.І.Кулика, 133 (ФОП Сітнікова І.М.).



У смт Білозерка аптека відкрита по вул.Свободи, 192 (ФОП Сітнікова І.М.)

Додамо

14 листопада у звільненому від російських окупантів Херсоні офіційно підняли український прапор. На церемонії був присутній президент України Володимир Зеленський.

Нагадаємо

Ярослав Янушевич повідомив, що аптеки у Херсоні почнуть працювати після розмінування і опублікував перелік медзакладів, куди містяни можуть звертатися за потреби.