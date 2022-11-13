У Херсоні аптеки поновлять роботу після розмінування - ОВА

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"Під час окупації міста більшість аптек припинили роботу. Вони відновлять роботу після розмінування територій. Про це повідомлю згодом", - зазначив він.

Нагадаємо

В центрі Херсону вже працює LTE від українського мобільного оператора Київстар.