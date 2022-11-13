У Херсоні аптеки поновлять роботу після розмінування - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Під час окупації більшість аптек у Херсоні припинили роботу. Вони почнуть працювати після розмінування. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, інформує УНН.
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"Під час окупації міста більшість аптек припинили роботу. Вони відновлять роботу після розмінування територій. Про це повідомлю згодом", - зазначив він.
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