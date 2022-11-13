В Херсоне аптеки возобновят работу после разминирования - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Во время оккупации большинство аптек в Херсоне прекратили работу. Они начнут работать после разминирования. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич, информирует УНН.
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"Во время оккупации города большинство аптек прекратили работу. Они возобновят работу после разминирования территорий. Об этом сообщу позже", - отметил он.
Напомним
В центре Херсона уже работает LTE от украинского мобильного оператора Киевстар.