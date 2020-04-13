В ВСУ зафиксировали уже 19 случаев COVID-19, один человек выздоровел

КИЕВ. 13 апреля. УНН. На утро 13 апреля в Вооруженных силах Украины зарегистрировано 19 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них один человек выздоровел и один случай летальный. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Медицинских сил ВСУ в Facebook.