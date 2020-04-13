В ВСУ зафиксировали уже 19 случаев COVID-19, один человек выздоровел
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. На утро 13 апреля в Вооруженных силах Украины зарегистрировано 19 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них один человек выздоровел и один случай летальный. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Медицинских сил ВСУ в Facebook.
"На 7:00 13 апреля в Вооруженных силах Украины зарегистрировано 19 случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, из них 1 человек выздоровел и 1 летальный", - сообщили в Медицинских силах.
По состоянию на вечер 12 апреля в ВС Украины, с помощью ПЦР-тестирования, было подтверждено еще один случай заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, у работника ВС Украины, который 8 апреля был госпитализирован во Львовскую областную инфекционную больницу с диагнозом внегоспитальная двусторонняя пневмония. "Состояние здоровья стабильное тяжелое", - указали в Медицинских силах.
На изоляции (в том числе самоизоляция) в ВСУ - 214 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток - 25 человек.
Напомним, в Украине на 9:00 13 апреля зафиксировано 3102 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 93 летальных.