У ЗСУ зафіксували вже 19 випадків COVID-19, одна людина одужала
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. На ранок 13 квітня у Збройних силах України зареєстровано 19 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них одна людина одужала та один випадок летальний. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Медичних сил ЗСУ у Facebook.
"На 7:00 13 квітня в Збройних силах України зареєстровано 19 випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, з них 1 людина одужала та 1 летальний", - повідомили у Медичних силах.
Так, станом на вечір 12 квітня у ЗС України, за допомогою ПЛР-тестування, було підтверджено ще один випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, у працівника ЗС України, що 8 квітня був госпіталізований до Львівської обласної інфекційної лікарні з діагнозом позагоспітальна двобічна пневмонія. "Стан здоров’я стабільний тяжкий", - вказали у Медичних силах.
На ізоляції (в тому числі самоізоляція) у ЗСУ – 214 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчі 3 доби – 25 осіб.
Нагадаємо, в Україні на 9 годину 13 квітня зафіксовано 3102 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 93 летальні.