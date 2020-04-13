У ЗСУ зафіксували вже 19 випадків COVID-19, одна людина одужала

КИЇВ. 13 квітня. УНН. На ранок 13 квітня у Збройних силах України зареєстровано 19 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них одна людина одужала та один випадок летальний. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Медичних сил ЗСУ у Facebook.