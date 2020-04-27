В ВСУ зафиксировали еще шесть случаев COVID-19

КИЕВ. 27 апреля. УНН. В Вооруженных силах Украины зафиксировано еще шесть случаев COVID-19, у людей которые контактировали с больными лицами. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Командования Медицинских сил ВСУ в Facebook.