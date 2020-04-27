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В ВСУ зафиксировали еще шесть случаев COVID-19

В ВСУ зафиксировали еще шесть случаев COVID-19

Киев  •  УНН

 • 14579 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. В Вооруженных силах Украины зафиксировано еще шесть случаев COVID-19, у людей которые контактировали с больными лицами. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Командования Медицинских сил ВСУ в Facebook.

Отмечается, что с целью противодействия занесения и распространения в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезни COVID-19 Медицинскими силами проводятся плановые обследования контактных лиц, находящихся на изоляции.

"Так, сегодня, 27 апреля 2020 года поступили результаты ПЦР-тестирования медицинского персонала ВМКЦ Северного региона (города Харьков). По результатам исследований подтверждено заболевание у 4-х военнослужащих и 2-х сотрудников ВС Украины, которые имели контакт с больными лицами", - говорится в сообщении.

Сообщается, что один больной военнослужащий находится в ВМКЦ Северного региона. Один военнослужащий и два сотрудника ВС Украины лечатся дома под наблюдением медицинской службы, еще двое военнослужащих под наблюдением медицинской службы на обсервации.

"Состояние здоровья пациентов удовлетворительное. Симптомы заболевания отсутствуют. Сейчас устанавливается круг контактных лиц", - отмечается в сообщении.

Напомним, в Вооруженных силах Украины по состоянию на утро 27 апреля было учтено 44 больных острой респираторной болезнью COVID-19, за сутки - 6 новых случаев.

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