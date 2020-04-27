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У ЗСУ зафіксували ще шість випадків COVID-19

У ЗСУ зафіксували ще шість випадків COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. У Збройних силах України зафіксовано ще шість випадків COVID-19, в людей які контактували з хворими особами. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію Командування Медичних сил ЗСУ у Facebook.

Зазначається, що з метою протидії занесенню та поширенню у Збройних Силах України гострої респіраторної хвороби COVID-19, Медичними силами проводяться планові обстеження контактних осіб, що знаходяться на ізоляції.

"Так, сьогодні, 27 квітня 2020 надійшли результати ПЛР тестування медичного персоналу ВМКЦ Північного регіону (міста Харків). За результатами досліджень підтверджено захворювання у 4-х військовослужбовців та 2-х працівників ЗС України, які мали контакт з хворими особами", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що один хворий військовослужбовець перебуває у ВМКЦ Північного регіону. Один військовослужбовець та два працівника ЗС України лікуються вдома під наглядом медичної служби, ще двоє військовослужбовців під наглядом медичної служби перебувають на обсервації.

"Стан здоров’я пацієнтів задовільний. Симптоми захворювання відсутні. Наразі встановлюється коло контактних осіб", - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, у Збройних силах України станом на ранок 27 квітня було обліковано 44 хворих на гостру респіраторну хворобу COVID-19, за добу - 6 нових випадків.

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