У ЗСУ зафіксували вже 44 випадки COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. У Збройних силах України на ранок 27 квітня обліковано 44 хворих на гостру респіраторну хворобу COVID-19, за добу - 6 нових випадків. Водночас одужали від хвороби вже 18 осіб із ЗСУ. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію Командування Медичних сил ЗСУ у Facebook.
"На 7:00 27 квітня в Збройних силах України обліковано 44 хворих на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. Також за період пандемії одужали 18 осіб та 2 летальних випадки", - повідомили у Медичних силах.
Також зазначається, що у ЗСУ на ізоляції (в тому числі самоізоляція) наразі – 361 особа. Кількість особового складу, у якого закінчується ізоляція у найближчих 3 доби, – 117 осіб.
"За минулу добу зареєстровано 6 новий випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. 2-є хворих перебувають у закладах охорони здоров’я (ВМКЦ Північного регіону – 2 військовослужбовці), у Харківській області – 4-и військовослужбовці лікуються вдома під наглядом медичної служби. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування", - розповіли у Медичних силах.
Нагадаємо, на ранок 27 квітня в Україні зафіксовано вже понад 9 тис. випадків COVID-19, з них 220 летальних.