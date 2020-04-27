В ВСУ зафиксировали уже 44 случая COVID-19

КИЕВ. 27 апреля. УНН. В Вооруженных силах Украины на утро 27 апреля учтено 44 больных острой респираторной болезнью COVID-19, за сутки - 6 новых случаев. В то же время выздоровели от болезни уже 18 человек с ВСУ. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Командования Медицинских сил ВСУ в Facebook.