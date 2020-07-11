В ВСУ зафиксировано 12 новых случаев заболевания COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. За сутки в Вооруженных силах Украины зафиксировано 12 новых случаев заболевания COVID-19, всего на сегодняшний день болеет 144 человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на командование Медицинских сил ВСУ.
“По состоянию на 10:00 11 июля в Вооруженных Силах Украины болеет 144 человека острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровели — 440 человек, летальных случаев — 5. На изоляции находится 519 человек Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток — 24 человека. За прошедшие сутки зарегистрировано 12 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что из них в учреждениях здравоохранения находится 6 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.
Напомним, в Украине на 9:40 11 июля зафиксировано уже 52 843 случая коронавирусной болезни COVID-19, количество новых случаев — 800.