У ЗСУ зафіксовано 12 нових випадків захворювання на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 11 липня. УНН. За добу у Збройних силах України зафіксовано 12 нових випадків захворювання на COVID-19, всього на сьогоднішній день хворіє 144 особи. Про це повідомляє УНН із посиланням на Командування Медичних сил ЗСУ.
“Станом на 10:00 11 липня в Збройних Силах України хворіє 144 особи на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. Всього за час пандемії одужало — 440 осіб, летальних випадків — 5. На ізоляції перебуває 519 осіб Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби — 24 особи. За минулу добу зареєстровано 12 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що з них в закладах охорони здоров’я перебуває 6 осіб. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, вони отримують необхідне лікування.
Нагадаємо, в Україні на 9:40 11 липня зафіксовано вже 52 843 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, кількість нових випадків — 800.