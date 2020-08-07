В ВСУ за сутки обнаружили 29 новых случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки зафиксировали 29 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, в общем болеют 265 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу командования Медицинских Сил ВСУ.
"По состоянию на 10:00 7 августа в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванную коронавирусом SARS-CoV-2, болеют 287 человек. Всего за время пандемии выздоровели - 668 человек, летальных случаев - 5. На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 554 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 126 человек. За прошедшие сутки зарегистрировано 29 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19", - говорится в сообщении.
Отмечается, что из них в учреждениях здравоохранения находятся 6 человек, на лечении в домашних условиях под наблюдением медицинской службы - 23 человека. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.
Как сообщалось ранее в УНН, в Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19.