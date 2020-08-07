У МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. За минулу добу найбільша кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби зафіксована у Києві – 186 та Одеській області – 156. Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
"Якщо говорити у розрізі регіонів, то за останню добу найбільша кількість випадків (коронавірусної хвороби COVID-19 - ред.) зареєстрована: у місті Києві – 186, в Одеській області – 156, Львівській області – 152, Харківській області – 146, Івано-Франківській області – 131", - сказав Степанов.
За даними Telegram-каналу МОЗ "Коронавірус у регіонах", всього в Україні зареєстровано 78261 випадок коронавірусної хвороби COVID-19: нових за добу - 1453, одужало від хвороби - 43055 осіб (+531 за добу), померло через наслідки COVID-19 - 1852 особи (+33 за добу), підозри на захворювання отримали - 132951 особа (+1774 за добу).
Загалом випадки виявлено:
▪️ Вінницька область — 2932 (+34);
▪️ Волинська область — 4162 (+54);
▪️ Дніпропетровська область — 1508 (+16);
▪️ Донецька область — 945 (+4);
▪️ Житомирська область — 2064 (+28);
▪️ Закарпатська область — 5615 (+76);
▪️ Запорізька область — 895 (+5);
▪️ Івано-Франківська область — 5426 (+131);
▪️ Кіровоградська область — 714 (+1);
▪️ м. Київ — 9178 (+186);
▪️ Київська область — 4058 (+78);
▪️ Львівська область — 10572 (+152);
▪️ Луганська область — 146 (+11);
▪️ Миколаївська область — 682 (+16);
▪️ Одеська область — 3904 (+156);
▪️ Полтавська область — 489 (+12);
▪️ Рівненська область — 6638 (+100);
▪️ Сумська область — 636 (+42);
▪️ Тернопільська область — 3212 (+35);
▪️ Харківська область — 4527 (+146);
▪️ Херсонська область — 255 (+13);
▪️ Хмельницька область — 1286 (+29);
▪️ Чернівецька область — 6477 (+94);
▪️ Черкаська область — 975 (+6);
▪️ Чернігівська область — 965 (+28).
Нагадаємо, в Україні на ранок 7 серпня зафіксовано вже 78261 випадок коронавірусної хвороби COVID-19, кількість нових - 1453.