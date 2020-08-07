У МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19

"Якщо говорити у розрізі регіонів, то за останню добу найбільша кількість випадків (коронавірусної хвороби COVID-19 - ред.) зареєстрована: у місті Києві – 186, в Одеській області – 156, Львівській області – 152, Харківській області – 146, Івано-Франківській області – 131", - сказав Степанов.

За даними Telegram-каналу МОЗ "Коронавірус у регіонах", всього в Україні зареєстровано 78261 випадок коронавірусної хвороби COVID-19: нових за добу - 1453, одужало від хвороби - 43055 осіб (+531 за добу), померло через наслідки COVID-19 - 1852 особи (+33 за добу), підозри на захворювання отримали - 132951 особа (+1774 за добу).

Загалом випадки виявлено:

▪️ Вінницька область — 2932 (+34);

▪️ Волинська область — 4162 (+54);

▪️ Дніпропетровська область — 1508 (+16);

▪️ Донецька область — 945 (+4);

▪️ Житомирська область — 2064 (+28);

▪️ Закарпатська область — 5615 (+76);

▪️ Запорізька область — 895 (+5);

▪️ Івано-Франківська область — 5426 (+131);

▪️ Кіровоградська область — 714 (+1);

▪️ м. Київ — 9178 (+186);

▪️ Київська область — 4058 (+78);

▪️ Львівська область — 10572 (+152);

▪️ Луганська область — 146 (+11);

▪️ Миколаївська область — 682 (+16);

▪️ Одеська область — 3904 (+156);

▪️ Полтавська область — 489 (+12);

▪️ Рівненська область — 6638 (+100);

▪️ Сумська область — 636 (+42);

▪️ Тернопільська область — 3212 (+35);

▪️ Харківська область — 4527 (+146);

▪️ Херсонська область — 255 (+13);

▪️ Хмельницька область — 1286 (+29);

▪️ Чернівецька область — 6477 (+94);

▪️ Черкаська область — 975 (+6);

▪️ Чернігівська область — 965 (+28).

Нагадаємо, в Україні на ранок 7 серпня зафіксовано вже 78261 випадок коронавірусної хвороби COVID-19, кількість нових - 1453.