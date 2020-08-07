В Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни зафиксировано в Киеве - 186 и Одесской области - 156. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество случаев (коронавирусной болезни COVID-19 - ред.) зарегистрировано: в Киеве - 186, в Одесской области - 156, Львовской области - 152, Харьковской области - 146, Ивано-Франковской области - 131", - сказал Степанов.
По данным Telegram-канала Минздрава "Коронавирус в регионах", всего в Украине зарегистрировано 78261 случай коронавирусной болезни COVID-19: новых за сутки - 1453, выздоровели от болезни - 43055 человек (+531 за сутки), умерло из-за последствий COVID-19 - 1852 человека (+33 за сутки), подозрение на заболевание получил - 132 951 человек (+1774 за сутки).
В общем случаи выявлено:
▪️ Винницкая область - 2932 (+34);
▪️ Волынская область - 4162 (+54);
▪️ Днепропетровская область - 1508 (+16);
▪️ Донецкая область - 945 (+4);
▪️ Житомирская область - 2064 (+28);
▪️ Закарпатская область - 5615 (+76);
▪️ Запорожская область - 895 (+5);
▪️ Ивано-Франковская область - 5426 (+131);
▪️ Кировоградская область - 714 (+1);
▪️ г. Киев - 9178 (+186);
▪️ Киевская область - 4058 (+78);
▪️ Львовская область - 10572 (+152);
▪️ Луганская область - 146 (11);
▪️ Николаевская область - 682 (+16);
▪️ Одесская область - 3904 (+156);
▪️ Полтавская область - 489 (+12);
▪️ Ровенская область - 6638 (100);
▪️ Сумская область - 636 (+42);
▪️ Тернопольская область - 3212 (+35);
▪️ Харьковская область - 4527 (+146);
▪️ Херсонская область - 255 (+13);
▪️ Хмельницкая область - 1286 (+29);
▪️ Черновицкая область - 6477 (+94);
▪️ Черкасская область - 975 (+6);
▪️ Черниговская область - 965 (+28).
Напомним, в Украине на утро 7 августа зафиксировано уже 78 261 случай коронавирусной болезни COVID-19, количество новых - 1453.