У ЗСУ за добу виявили 29 нових випадків COVID-19

"Станом на 10:00 07 серпня у Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіють 287 осіб. Всього за час пандемії одужало – 668 осіб, летальних випадків – 5. На ізоляції (у тому числі самоізоляції) перебувають 554 особи. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби – 126 осіб. За минулу добу зареєстровано 29 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з них у закладах охорони здоров’я перебувають 6 осіб, на лікуванні в домашніх умовах під наглядом медичної служби - 23 особи. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Як повідомлялося раніше в УНН, у МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19.