В ВСУ за сутки обнаружили 28 новых случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. За сутки в Вооруженных силах Украины зафиксировано 28 новых случаев заболевания COVID-19, всего в ВСУ на данный момент болеют 647 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные на странце в Facebook командования Медицинских сил ВСУ.
"По состоянию на 10:00 1 сентября в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19 болеет 647 человек. Всего за время пандемии выздоровели - 1087 человек, летальных исходов - 6. На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 543 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 96 человек. За прошедшие сутки зарегистрировано 28 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19", - говорится в сообщении.
Отмечается, что из них на лечении в учреждениях здравоохранения находится 7 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение. На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 21 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.
Напомним, в Украине уже 123 тыс. случаев COVID-19, за сутки - опять более 2000.