У ЗСУ за добу виявили 28 нових випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. За добу у Збройних силах України зафіксовано 28 нових випадків захворювання на COVID-19, загалом у ЗСУ наразі хворіють 647 осіб. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані на сторінці в Facebook командування Медичних сил ЗСУ.
“Станом на 10:00 1 вересня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19 хворіє 647 осіб. Всього за час пандемії одужало – 1087 осіб, летальних випадків – 6. На ізоляції (втому числі самоізоляція) перебуває 543 особи. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 96 осіб. За минулу добу зареєстровано 28 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що з них на лікуванні в закладах охорони здоров’я перебуває 7 осіб. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування. На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 21 особа. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.
Нагадаємо, в Україні вже 123 тис. випадків COVID-19, за добу - знову понад 2 тисячі.