В ВСУ в сутки более 140 новых случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. В Вооруженных Силах Украины за последние сутки зафиксировано 144 новых случая заболевания COVID-19, в общем болеет 3186 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Командования Медицинских сил ВСУ.
"По состоянию на 10:00 16 декабря в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет - 3186 человек. Всего за время пандемии выздоровели - 9145 человек, летальных исходов - 33", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на изоляции находится 421 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие три дня, - 163 человека.
"За прошедшие сутки зарегистрировано 144 новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19", - говорится в сообщении.
Так, из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 18 человек, состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение. На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 128 человек, состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.
Напомним, что в Украине на 8:00 16 декабря зафиксировано уже 919 000 случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост - более 10 000, рост по сравнению с сутками ранее.
Как сообщалось ранее в УНН, в Минздраве назвали регионы с наихудшей эпидситуацией.