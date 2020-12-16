У ЗСУ за добу понад 140 нових випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. У Збройних Силах України за останню добу зафіксовано 144 нових випадки захворювання на COVID-19, загалом хворіє 3186 осіб. Про це повідомляє УНН із посиланням на Командування Медичних сил ЗСУ.
“Станом на 10:00 16 грудня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє — 3186 осіб. Всього за час пандемії одужало — 9145 осіб, летальних випадків — 33”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що на ізоляції перебуває 421 особа. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчих три доби, — 163 особи.
“За минулу добу зареєстровано 144 нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19”, — йдеться у повідомленні.
Так, з них до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 18 осіб, стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування. На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 128 осіб, стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.
Нагадаємо, що в Україні на 8 годину 16 грудня зафіксовано вже 919 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст — понад 10 тисяч, зростання у порівнянні з добою раніше.
Як повідомлялося раніше в УНН, у МОЗ назвали регіони з найгіршою епідситуацією.