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У МОЗ назвали регіони з найгіршою епідситуацією

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 грудня. УНН. Станом на 16 грудня ситуація із поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 не дозволяє послаблювати карантин у всіх областях України та у місті Києві. Найгірша ситуація із готовністю до послаблення обмежень - на Черкащині, у Києві та на Запоріжжі. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров’я.

У МОЗ назвали регіони з найгіршою епідситуацією

За даними МОЗ, до послаблення карантину не готові: Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Полтавська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області та місто Київ.

Серед них найбільший показник захворюваності на 100 тис. населення: у Черкаській області – 737,8 (+), у місті Києві –  713,3 (+) та у Запорізькій області – 671,5 (-).

Найнижчий показник захворюваності: у Вінницькій області - 154,5 (-), у Кіровоградській області – 201,3 (-) та у Закарпатській області - 222,4 (-).

Додамо, в Україні на ранок 16 грудня зафіксовано вже 919 тис. випадків COVID-19, за добу - 10 622.

Як повідомлялося раніше в УНН, у МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19.

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