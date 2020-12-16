В Минздраве назвали регионы с наихудшей эпидситуацией

По данным Минздрава, к ослаблению карантина не готовы: Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Кировоградская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая, Черниговская области и город Киев.

Среди них наибольший показатель заболеваемости на 100 тыс. населения: в Черкасской области - 737,8 (+), в городе Киеве - 713,3 (+) и в Запорожской области - 671,5 (-).

Самый низкий показатель заболеваемости: в Винницкой области - 154,5 (-), в Кировоградской области - 201,3 (-) и в Закарпатской области - 222,4 (-).

Добавим, в Украине на утро 16 декабря зафиксировано уже 919 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 10 622.

Как сообщалось ранее в УНН, в Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19.