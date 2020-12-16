У МОЗ назвали регіони з найбільшим приростом випадків COVID-19 за добу

"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1 858), Одеській (861), Запорізькій (801), Київській (705) та Львівській (600) областях", - зазначив Степанов.

При цьому ситуація з захворюваністю по областях та у Києві така:



місто Київ – 95 160 випадків;



Вінницька область – 20 093 випадки;



Волинська область – 28 923 випадки;



Дніпропетровська область – 50 316 випадків;



Донецька область – 30 466 випадків;



Житомирська область – 34 611 випадків;



Закарпатська область – 26 432 випадки;



Запорізька область – 43 835 випадків;



Івано-Франківська область – 41 082 випадки;



Київська область – 50 040 випадків;



Кіровоградська область – 7 375 випадків;



Луганська область – 8 166 випадків;



Львівська область – 54 833 випадки;



Миколаївська область – 24 749 випадків;



Одеська область – 59 974 випадки;



Полтавська область – 30 466 випадків;



Рівненська область – 36 974 випадки;



Сумська область – 36 251 випадок;



Тернопільська область – 31 581 випадок;



Харківська область – 63 178 випадків;



Херсонська область – 14 643 випадки;



Хмельницька область – 35 157 випадків;



Черкаська область – 32 803 випадки;



Чернівецька область – 37 266 випадків;



Чернігівська область – 25 330 випадків.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, в Україні на 8 годину 16 грудня зафіксовано вже 919 704 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, одужало – 535 417 осіб, летальних випадків – 15 744. Добовий приріст випадків захворювання - понад 10 тисяч, зростання у порівнянні з добою раніше. При цьому кількість одужалих за добу знову більша, ніж кількість захворілих.



