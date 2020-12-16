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У МОЗ назвали регіони з найбільшим приростом випадків COVID-19 за добу

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 грудня. УНН. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрована у Києві, Одеській та Запорізькій областях. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані міністра охорони здоров'я Максима Степанова у Facebook.

У МОЗ назвали регіони з найбільшим приростом випадків COVID-19 за добу

"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1 858), Одеській (861), Запорізькій (801), Київській (705) та Львівській (600) областях", - зазначив Степанов.

При цьому ситуація з захворюваністю по областях та у Києві така:

  • місто Київ – 95 160 випадків;
  • Вінницька область – 20 093 випадки;
  • Волинська область – 28 923 випадки;
  • Дніпропетровська область – 50 316 випадків;
  • Донецька область – 30 466 випадків;
  • Житомирська область – 34 611 випадків;
  • Закарпатська область – 26 432 випадки;
  • Запорізька область – 43 835 випадків;
  • Івано-Франківська область – 41 082 випадки;
  • Київська область – 50 040 випадків;
  • Кіровоградська область – 7 375 випадків;
  • Луганська область – 8 166 випадків;
  • Львівська область – 54 833 випадки;
  • Миколаївська область – 24 749 випадків;
  • Одеська область – 59 974 випадки;
  • Полтавська область – 30 466 випадків;
  • Рівненська область – 36 974 випадки;
  • Сумська область – 36 251 випадок;
  • Тернопільська область – 31 581 випадок;
  • Харківська область – 63 178 випадків;
  • Херсонська область – 14 643 випадки;
  • Хмельницька область – 35 157 випадків;
  • Черкаська область – 32 803 випадки;
  • Чернівецька область – 37 266 випадків;
  • Чернігівська область – 25 330 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, в Україні на 8 годину 16 грудня зафіксовано вже 919 704 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, одужало – 535 417 осіб, летальних випадків – 15 744. Добовий приріст випадків захворювання - понад 10 тисяч, зростання у порівнянні з добою раніше. При цьому кількість одужалих за добу знову більша, ніж кількість захворілих. 

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