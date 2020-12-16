У МОЗ назвали регіони з найбільшим приростом випадків COVID-19 за добу
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрована у Києві, Одеській та Запорізькій областях. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані міністра охорони здоров'я Максима Степанова у Facebook.
"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1 858), Одеській (861), Запорізькій (801), Київській (705) та Львівській (600) областях", - зазначив Степанов.
При цьому ситуація з захворюваністю по областях та у Києві така:
-
- місто Київ – 95 160 випадків;
-
- Вінницька область – 20 093 випадки;
-
- Волинська область – 28 923 випадки;
-
- Дніпропетровська область – 50 316 випадків;
-
- Донецька область – 30 466 випадків;
-
- Житомирська область – 34 611 випадків;
-
- Закарпатська область – 26 432 випадки;
-
- Запорізька область – 43 835 випадків;
-
- Івано-Франківська область – 41 082 випадки;
-
- Київська область – 50 040 випадків;
-
- Кіровоградська область – 7 375 випадків;
-
- Луганська область – 8 166 випадків;
-
- Львівська область – 54 833 випадки;
-
- Миколаївська область – 24 749 випадків;
-
- Одеська область – 59 974 випадки;
-
- Полтавська область – 30 466 випадків;
-
- Рівненська область – 36 974 випадки;
-
- Сумська область – 36 251 випадок;
-
- Тернопільська область – 31 581 випадок;
-
- Харківська область – 63 178 випадків;
-
- Херсонська область – 14 643 випадки;
-
- Хмельницька область – 35 157 випадків;
-
- Черкаська область – 32 803 випадки;
-
- Чернівецька область – 37 266 випадків;
-
- Чернігівська область – 25 330 випадків.
-
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, в Україні на 8 годину 16 грудня зафіксовано вже 919 704 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, одужало – 535 417 осіб, летальних випадків – 15 744. Добовий приріст випадків захворювання - понад 10 тисяч, зростання у порівнянні з добою раніше. При цьому кількість одужалих за добу знову більша, ніж кількість захворілих.