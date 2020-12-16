В Минздраве назвали регионы с наибольшим приростом случаев COVID-19 за сутки
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в Киеве, Одесской и Запорожской областях. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные министра здравоохранения Максима Степанова в Facebook.
"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1858), Одесской (861), Запорожской (801), Киевской (705) и Львовской (600) областях", - отметил Степанов.
При этом ситуация с заболеваемостью по областям и в Киеве такова:
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- Киев - 95160 случаев;
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- Винницкая область - 20 093 случая;
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- Волынская область - 28 923 случая;
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- Днепропетровская область - 50 316 случаев;
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- Донецкая область - 30 466 случаев;
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- Житомирская область - 34 611 случаев;
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- Закарпатская область - 26 432 случая;
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- Запорожская область - 43 835 случаев;
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- Ивано-Франковская область - 41 082 случая;
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- Киевская область - 50 040 случаев;
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- Кировоградская область - 7375 случаев;
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- Луганская область - 8166 случаев;
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- Львовская область - 54 833 случая;
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- Николаевская область - 24 749 случаев;
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- Одесская область - 59974 случаи;
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- Полтавская область - 30 466 случаев;
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- Ровенская область - 36 974 случая;
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- Сумская область - 36 251 случай;
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- Тернопольская область - 31 581 случай;
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- Харьковская область - 63 178 случаев;
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- Херсонская область - 14 643 случая;
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- Хмельницкая область - 35 157 случаев;
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- Черкасская область - 32 803 случая;
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- Черновицкая область - 37 266 случаев;
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- Черниговская область - 25 330 случаев.
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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, в Украине на 8:00 16 декабря зафиксировано уже 919 704 случаев коронавирусной болезни COVID-19, выздоровели - 535 417 человек, летальных исходов - 15 744. Суточный прирост случаев заболевания - более 10 000, рост по сравнению с сутками ранее. При этом количество выздоровевших за сутки снова больше, чем количество заболевших.