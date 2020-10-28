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В ВСУ за сутки подтвердили еще 101 случай COVID-19

В ВСУ за сутки подтвердили еще 101 случай COVID-19

Киев  •  УНН

 • 9618 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. За минувшие сутки в Вооруженных Силах Украины коронавирусную болезнь COVID-19 подтвердили у 101 лица, в общем болеют 1390 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на командование Медицинских сил ВСУ.

"По состоянию на 10:00 28 октября в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванную коронавирусом SARS-CoV-2, болеет - 1390 человек. Всего за время пандемии выздоровели - 3828 человек, летальных исходов - 14", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на изоляции (в том числе на самоизоляции) находится 356 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 74 человека.

"За прошедшие сутки зарегистрировано 101 новый случай заболевания острой респираторной болезнью COVID-19", - добавили в Медсилах.

Указывается, что из них в учреждениях здравоохранения находится 25 человек, а на лечении дома (под наблюдением медицинской службы) - 76 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Как сообщалось ранее в УНН, в Украине за сутки COVID-19 заболело более 350 правоохранителей МВД.

Напомним, в Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19.

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