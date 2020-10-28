В ВСУ за сутки подтвердили еще 101 случай COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. За минувшие сутки в Вооруженных Силах Украины коронавирусную болезнь COVID-19 подтвердили у 101 лица, в общем болеют 1390 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на командование Медицинских сил ВСУ.
"По состоянию на 10:00 28 октября в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванную коронавирусом SARS-CoV-2, болеет - 1390 человек. Всего за время пандемии выздоровели - 3828 человек, летальных исходов - 14", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на изоляции (в том числе на самоизоляции) находится 356 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 74 человека.
"За прошедшие сутки зарегистрировано 101 новый случай заболевания острой респираторной болезнью COVID-19", - добавили в Медсилах.
Указывается, что из них в учреждениях здравоохранения находится 25 человек, а на лечении дома (под наблюдением медицинской службы) - 76 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.
Как сообщалось ранее в УНН, в Украине за сутки COVID-19 заболело более 350 правоохранителей МВД.
Напомним, в Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19.