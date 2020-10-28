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У ЗСУ за добу підтвердили ще 101 випадок COVID-19

У ЗСУ за добу підтвердили ще 101 випадок COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 жовтня. УНН. За минулу добу у Збройних Силах України коронавірусну хворобу COVID-19 підтвердили у 101 особи, загалом хворіють 1390 осіб. Про це повідомляє УНН із посиланням на командування Медичних сил ЗСУ.

"Станом на 10:00 28 жовтня у Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє – 1390 осіб. Всього за час пандемії одужало – 3828 осіб, летальних випадків – 14", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на ізоляції (у тому числі на самоізоляції) перебуває 356 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби – 74 особи.

"За минулу добу зареєстровано 101 новий випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19", - додали у Медсилах.

Вказується, що з них у закладах охорони здоров’я перебуває 25 осіб, а на лікуванні вдома (під наглядом медичної служби) - 76 осіб. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Як повідомлялося раніше в УНН, в Україні за добу на COVID-19 захворіло понад 350 правоохоронців МВС.

Нагадаємо, у МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19.

Українські Національні Новини

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