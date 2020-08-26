В ВСУ обнаружили еще 19 случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. В Вооруженных силах Украины на утро 26 августа на COVID-19 болеет 594 человека, за минувшие сутки зарегистрировано 19 новых случаев заболевания. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Командования Медицинских сил ВСУ.
"По состоянию на 10:00 26 августа в ВСУ острой респираторной болезнью COVID-19 болеет - 594 человек. За прошедшие сутки зарегистрировано 19 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19", - говорится в сообщении.
Из них 2 военнослужащих находится на лечении в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение.
На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 17 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.
Всего за время пандемии в ВСУ от болезни выздоровели - 923 человека, летальных случаев - 6. На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 784 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие три дня - 238 человек.
Напомним, в Украине уже более 110 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 1670.