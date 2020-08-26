У ЗСУ виявили ще 19 випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. У Збройних силах України на ранок 26 серпня на COVID-19 хворіє 594 особи, за минулу добу зареєстровано 19 нових випадків захворювання. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Командування Медичних сил ЗСУ.
"Станом на 10:00 26 серпня в ЗСУ на гостру респіраторну хворобу COVID-19 хворіє - 594 осіб. За минулу добу зареєстровано 19 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19", - йдеться у повідомленні.
З них 2 військовослужбовці перебуває на лікуванні у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.
На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 17 осіб. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.
Всього за час пандемії у ЗСУ від хвороби одужало – 923 особи, летальних випадків – 6. На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 784 особи. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчих три доби – 238 осіб.
Нагадаємо, в Україні вже понад 110 тис. випадків COVID-19, за добу - 1 670.