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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 73743 просмотра

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3 марта, 20:50 • 97217 просмотра

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3 марта, 15:41 • 115619 просмотра

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В ВСУ от COVID-19 за сутки умер один военный и еще более 180 новых случаев

В ВСУ от COVID-19 за сутки умер один военный и еще более 180 новых случаев

Киев  •  УНН

 • 11410 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. В Вооруженных силах Украины за сутки зафиксировано 183 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, один военный умер. Об этом сообщает УНН со ссылкой на командование Медицинских сил ВСУ.

“В Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет — 3188 человек. Всего за время пандемии выздоровели — 8787 человек. На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 494 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток — 46 человек”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ВСУ зафиксировано 32 летальных случая от COVID-19, в том числе — один за прошедшие сутки.

“За прошедшие сутки зарегистрировано 183 новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 39 человек... На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 144 человека”, — сообщили в командовании Медицинских сил ВСУ.

Напомним, в Украине зафиксировано уже более 885 тыс. случаев COVID-19, за сутки — 12 811.

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