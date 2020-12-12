В ВСУ от COVID-19 за сутки умер один военный и еще более 180 новых случаев
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. В Вооруженных силах Украины за сутки зафиксировано 183 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, один военный умер. Об этом сообщает УНН со ссылкой на командование Медицинских сил ВСУ.
“В Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет — 3188 человек. Всего за время пандемии выздоровели — 8787 человек. На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 494 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток — 46 человек”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что в ВСУ зафиксировано 32 летальных случая от COVID-19, в том числе — один за прошедшие сутки.
“За прошедшие сутки зарегистрировано 183 новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 39 человек... На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 144 человека”, — сообщили в командовании Медицинских сил ВСУ.
Напомним, в Украине зафиксировано уже более 885 тыс. случаев COVID-19, за сутки — 12 811.