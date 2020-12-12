У ЗСУ від COVID-19 за добу помер один військовий і ще понад 180 нових випадків

“В Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє — 3188 осіб. Всього за час пандемії одужало — 8787 осіб. На ізоляції (втому числі на самоізоляції) перебуває 494 особи. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби — 46 осіб”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у ЗСУ зафіксовано 32 летальний випадок від COVID-19, в тому числі — один за минулу добу.

“За минулу добу зареєстровано 183 нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них у заклади охорони госпіталізовано 39 осіб... На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 144 особи”, — повідомили у командуванні Медичних сил ЗСУ.

Нагадаємо, в Україні зафіксовано вже понад 885 тис. випадків COVID-19, за добу — 12 811.